Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Sad Ayah 6
Sad
6
38:6
وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هاذا لشيء يراد ٦
وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌۭ يُرَادُ ٦
وَٱنطَلَقَ
ﱯ
ٱلۡمَلَأُ
ﱰ
مِنۡهُمۡ
ﱱ
أَنِ
ﱲ
ٱمۡشُواْ
ﱳ
وَٱصۡبِرُواْ
ﱴ
عَلَىٰٓ
ﱵ
ءَالِهَتِكُمۡۖ
ﱶﱷ
إِنَّ
ﱸ
هَٰذَا
ﱹ
لَشَيۡءٞ
ﱺ
يُرَادُ
ﱻ
٦
ﱼ
Et leurs notables partirent en disant : "Allez-vous en, et restez constants à vos dieux: c’est là vraiment une chose souhaitable.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.