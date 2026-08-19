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Tafsir: Sad 38:57
Sad
57
38:57
هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ وَغَسَّاقٌۭ ٥٧
هَٰذَا
فَلۡيَذُوقُوهُ
حَمِيمٞ
وَغَسَّاقٞ
٥٧
Voilà ! Qu’ils y goûtent : eau bouillante et eau purulente,
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Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا﴾ أَيْ الْعَذَاب الْمَفْهُوم مِمَّا بَعْده ﴿فَلۡیَذُوقُوهُ حَمِیمࣱ﴾ أَيْ مَاء حَارّ مُحْرِق ﴿وَغَسَاقࣱ ٥٧﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد مَا يَسِيل مِنْ صَدِيد أَهْل النَّار