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Tafsir: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
يَدۡعُونَ
فِيهَا
بِفَٰكِهَةٖ
كَثِيرَةٖ
وَشَرَابٖ
٥١
où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons.
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السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا }
على الأرائك المزينات، والمجالس المزخرفات.
{ يَدْعُونَ فِيهَا }
أي: يأمرون خدامهم، أن يأتوا
{ بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ }
من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم، وكمال الراحة والطمأنينة، وتمام اللذة.