Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sad 38:50
Sad
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
عَدۡنٖ
مُّفَتَّحَةٗ
لَّهُمُ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
٥٠
Les Jardins d’Eden, aux portes ouvertes pour eux,
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Это - обитель вечного местопребывания, которая настолько прекрасна и совершенна, что праведники никогда не согласятся сменить ее на что-нибудь иное. Они ни за что не выйдут из райских садов, и никто не станет изгонять их оттуда. Двери их дворцов и горниц всегда будут раскрыты перед ними - им не придется самостоятельно открывать дверей, потому что за них это будут делать покорные слуги. Все это свидетельствует о том, что обитатели Рая будут пребывать в полной безопасности, и поэтому они вообще не будут запирать двери.