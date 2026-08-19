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Tafsir: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
Cela est un rappel. C’est aux pieux qu’appartient, en vérité, la meilleure retraite,
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Al-Sa'di
Это - напоминание о славных качествах пречистых пророков. В самом начале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно потому, что он содержит в себе столь прекрасные назидания и напоминания. Они обязывают каждого сознательного человека брать пример с похвальных качеств Божьих посланников, напоминают им о милости Господа, который одарил своих избранников благородным нравом и прославил их имя среди остальных творений. До сих пор Всевышний Аллах описывал качества праведников, и это является одной из форм увещевания. Еще одной формой увещевания является напоминание о вознаграждении, которое ожидает праведников, и наказании, которое уготовано для злодеев и грешников. Поэтому далее Аллах поведал о том, что богобоязненным рабам уготовано наилучшее пристанище. Богобоязненные рабы - это верующие мужчины и женщины, которые выполняют то, что приказал Аллах, и избегают всего, что Он запретил. Для них Всевышний Господь сотворил прекрасное пристанище, в котором они остановятся после долгого путешествия. Затем Аллах более подробно описал эту удивительную обитель, которую Он назвал садами вечности. Всевышний сказал: