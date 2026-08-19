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Tafsir: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
Cela est un rappel. C’est aux pieux qu’appartient, en vérité, la meilleure retraite,
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Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا ذِكۡرࣱۚ﴾ لَهُمْ بِالثَّنَاءِ الْجَمِيل هُنَا ﴿وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِینَ﴾ الشَّامِلِينَ لَهُمْ ﴿لَحُسۡنَ مَـَٔابࣲ ٤٩﴾ مَرْجِع فِي الآخرة