Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
41
38:41
واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ٤١
وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍۢ وَعَذَابٍ ٤١
وَٱذۡكُرۡ
عَبۡدَنَآ
أَيُّوبَ
إِذۡ
نَادَىٰ
رَبَّهُۥٓ
أَنِّي
مَسَّنِيَ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
بِنُصۡبٖ
وَعَذَابٍ
٤١
Et rappelle-toi Job, Notre serviteur, lorsqu’il appela son Seigneur : "Le Diable (Satan) m’a infligé détresse et souffrance."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{نهخۆشكهوتنى ئهیوب پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ
] ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- وه تۆ یادی ئهیوب پێغهمبهریش -
صلی الله علیه وسلم
- بكه كاتێك بانگی له پهروهردگارى كردو لێی پاڕایهوه [
أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١)
] وتى: من شهیتان تووشی ماندووێتی و سزای كردووم بههۆی نهخۆشی و ئهو شتانهوه، كه گهڕاندیهوه بۆ شهیتان لهبهر ئهوهی شهیتان هۆكار بووه، ئهووترێ: شهیتان وای لێ كردووه بهخۆی سهرسام بێت خوای گهوره نهخۆشی خستووه، لێرهش دیسان لهم چیرۆكهش (ئیسرائیلیات) ههیه كه گوایه ههموو لهشی بۆته برین تهنها دڵى نهبێت و بێزیان لێ كردۆتهوهو كهسوكاری فڕێیان داوهته سهر زبڵدان ئهمانهش بهههمان شێوه هیچى ڕاست نیه.