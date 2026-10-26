Неверующие удивлялись тому, чему человек совершенно не должен удивляться. К ним явился увещеватель, который был выходцем из их среды. Он был их соплеменником, и в течение многих лет они имели возможность встречаться с ним и узнать его поближе. Ни ревность, ни гордость, ни фанатичная любовь к своему народу не мешали им последовать за Божьим посланником. Все это, как правило, обязывает людей благодарить Господа и повиноваться ему самым совершенным образом. Однако неверующие поступили наоборот. Они удивились пришествию посланника Аллаха и отвергли его. Более того, они назвали его чародеем и лжецом, и это свидетельствует об их неверии и беззаконии.