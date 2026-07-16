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Sad
38
38:38
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨
وَءَاخَرِينَ
مُقَرَّنِينَ
فِي
ٱلۡأَصۡفَادِ
٣٨
Et d’autres encore, accouplés dans des chaînes.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨)
] وه ههندێكیش له شهیتان و جنیهكان كۆت و زنجیر كرابوون ئهوانهی كه به قسهیان نهكردایهو كاریان نهكردایا، یان ئیشهكانیان به جوانی جێبهجێ نهكردایه.