Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
35
38:35
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ٣٥
قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًۭا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍۢ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٣٥
قَالَ
رَبِّ
ٱغۡفِرۡ
لِي
وَهَبۡ
لِي
مُلۡكٗا
لَّا
يَنۢبَغِي
لِأَحَدٖ
مِّنۢ
بَعۡدِيٓۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡوَهَّابُ
٣٥
Il dit : "Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d’un royaume tel que nul après moi n’aura de pareil. C’est Toi le grand Dispensateur."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي
] وتی: ئهی خوای گهوره لێم خۆشبه وه موڵكێكم پێ ببهخشه كه تایبهت بێت به من و له دوای من بۆ هیچ كهسێك نهبێت، ئهوه بوو كه خوای گهوره جنی و شهیتانهكانی موسهخهرو ژێربار كردبوو له ژێر دهستیدا بوون، (ئهبو دهرداء) دهفهرمێت: پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- نوێژى دهكرد بیستمان سێ جار فهرمووى: پهنا دهگرم به خوا لێت، پاشان فهرمووى: نهفرهتى خوات لێبێت، وه دهستى درێژ كرد وهكو ئهوهى شتێك بگرێت، كه نوێژهكهى تهواو كرد وتمان ئهى پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- شتێكمان لێت بیست كه پێشتر نهمانبیستبوو، وه دهستت درێژ كرد، فهرمووى: ئیبلیسى دوژمنى خوا پشكۆیهك ئاگرى هێنا بهرهو رووم، منیش سێ جار وتم: پهنا دهگرم به خواى گهوره لێت، پاشان سێ جار وتم: نهفرهتى خواى گهورهت لێبێت، ههر نهگهڕایهوه، پاشان ویستم بیخنكێنم تا ههستم به تهڕى لیكى دهمى كرد لهسهر دهستم، وه سوێند به خواى گهوره ئهگهر لهبهر دوعاكهى سولهیمان پێغهمبهرى -
صلی الله علیه وسلم
- برام نهبوایه دهبوایه به كۆڵهگهكانى مزگهوتهوه بمبهستایهتهوهو منداڵى مهدینه یاریان پێ بكردایه [
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥)
] ههر تۆ خوایهكی كه ئهبهخشیت و زۆر بهخشهری.