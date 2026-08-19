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Tafsir: Sad 38:25
Sad
25
38:25
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرۡنَا
لَهُۥ
ذَٰلِكَۖ
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٢٥
Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de Nous et un beau refuge.
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Al-Sa'di
Аллах простил Давуду его упущение, почтил его многочисленными благами и уготовил для него прекрасную обитель в верховьях Рая, неподалеку от Трона Всевышнего Господа. Всевышний не поведал о том, какое прегрешение допустил пророк Давуд, потому что знание этого не может принести мусульманам никакой пользы. Толкователи, которые пытаются вдаваться в эти подробности, обременяют себя излишним трудом. Подлинный смысл этого повествования в том, что Всевышний Аллах смилостивился над Своим пророком, принял его покаяние и одарил его обителью в верховьях Рая. Из всего сказанного также становится ясно, что после покаяния пророк Давуд стал лучше, чем был до этого.