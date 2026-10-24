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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Sad Ayah 16
Sad
16
38:16
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ١٦
وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٦
وَقَالُواْ
ﳚ
رَبَّنَا
ﳛ
عَجِّل
ﳜ
لَّنَا
ﳝ
قِطَّنَا
ﳞ
قَبۡلَ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡحِسَابِ
ﳡ
١٦
ﳢ
Et ils disent : "Seigneur, hâte-nous notre part (de châtiment) avant le jour des Comptes."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.