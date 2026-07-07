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Ad-Dariyat
38
51:38
وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين ٣٨
وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
وَفِي
مُوسَىٰٓ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَٰهُ
إِلَىٰ
فِرۡعَوۡنَ
بِسُلۡطَٰنٖ
مُّبِينٖ
٣٨
[Il y a même un signe] : en Moïse quand Nous l’envoyâmes, avec une preuve évidente, vers Pharaon.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَفِی مُوسَىٰۤ﴾ مَعْطُوف عَلَى فِيهَا الْمَعْنَى وَجَعَلْنَا فِي قِصَّة مُوسَى آيَة ﴿إِذۡ أَرۡسَلۡنَـٰهُ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ﴾ مُلْتَبِسًا ﴿بِسُلۡطَـٰنࣲ مُّبِینࣲ ٣٨﴾ بِحُجَّةٍ وَاضِحَة