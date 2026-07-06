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Ad-Dariyat
31
51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
۞ قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكُمۡ
أَيُّهَا
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣١
Alors [Abraham] dit : "Quelle est donc votre mission, ô envoyés ?"
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 51:31 à 51:33
Ибрахим догадался, что ангелы выполняют поручение Аллаха и явились с какой-то важной миссией.