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Muhammed
5
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
Il les guidera et améliorera leur condition,
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Al-Sa'di
Аллах поведет их путем, который ведет в блаженную Райскую обитель, исправит их дела, облегчит их судьбу и дарует великую награду, которая не принесет им ни беспокойства, ни печали.