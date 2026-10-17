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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 59
Maryam
59
19:59
۞ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ٥٩
۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩
۞ فَخَلَفَ
ﲘ ﲙ
مِنۢ
ﲚ
بَعۡدِهِمۡ
ﲛ
خَلۡفٌ
ﲜ
أَضَاعُواْ
ﲝ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲞ
وَٱتَّبَعُواْ
ﲟ
ٱلشَّهَوَٰتِۖ
ﲠﲡ
فَسَوۡفَ
ﲢ
يَلۡقَوۡنَ
ﲣ
غَيًّا
ﲤ
٥٩
ﲥ
Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouvèrent en perdition,
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