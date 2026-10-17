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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 50
Maryam
50
19:50
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ٥٠
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّۭا ٥٠
وَوَهَبۡنَا
ﳑ
لَهُم
ﳒ
مِّن
ﳓ
رَّحۡمَتِنَا
ﳔ
وَجَعَلۡنَا
ﳕ
لَهُمۡ
ﳖ
لِسَانَ
ﳗ
صِدۡقٍ
ﳘ
عَلِيّٗا
ﳙ
٥٠
ﳚ
Et Nous leur donnâmes de Notre miséricorde, et Nous leur accordâmes un langage sublime de vérité.
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