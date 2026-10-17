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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 49
Maryam
49
19:49
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ٤٩
فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا نَبِيًّۭا ٤٩
فَلَمَّا
ﳁ
ٱعۡتَزَلَهُمۡ
ﳂ
وَمَا
ﳃ
يَعۡبُدُونَ
ﳄ
مِن
ﳅ
دُونِ
ﳆ
ٱللَّهِ
ﳇ
وَهَبۡنَا
ﳈ
لَهُۥٓ
ﳉ
إِسۡحَٰقَ
ﳊ
وَيَعۡقُوبَۖ
ﳋﳌ
وَكُلّٗا
ﳍ
جَعَلۡنَا
ﳎ
نَبِيّٗا
ﳏ
٤٩
ﳐ
Puis, lorsqu’il se fut séparé d’eux et de ce qu’ils adoraient en dehors d’Allah, Nous lui fîmes don d’Isaac et de Jacob; et de chacun Nous fîmes un Prophète.
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