Человек всегда очень сильно переживает расставание с родиной, полюбившимися местами, родными и соплеменниками. Причин тому много, и среди них можно особо выделить то, что наряду с родными местами человек покидает людей, которые помогали ему и поддерживали его. Но если человек расстается с чем-либо ради Аллаха, то Аллах непременно с лихвой возмещает его потери. Поэтому, когда Ибрахим покинул свой народ, Всевышний Аллах даровал ему Исхака и Йакуба, каждый из которых стал Божьим пророком. Каждого из этих праведников Аллах почтил Небесным Откровением, обременил пророческой миссией и возвысил над обитателями миров.