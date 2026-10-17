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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 48
Maryam
48
19:48
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ٤٨
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّۭا ٤٨
وَأَعۡتَزِلُكُمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
تَدۡعُونَ
ﲴ
مِن
ﲵ
دُونِ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
وَأَدۡعُواْ
ﲸ
رَبِّي
ﲹ
عَسَىٰٓ
ﲺ
أَلَّآ
ﲻ
أَكُونَ
ﲼ
بِدُعَآءِ
ﲽ
رَبِّي
ﲾ
شَقِيّٗا
ﲿ
٤٨
ﳀ
Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d’Allah, et j’invoquerai mon Seigneur. J’espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur."
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