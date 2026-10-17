Если ты будешь и впредь исповедовать неверие и творить беззаконие, то тебя может постигнуть наказание от Аллаха. И тогда ты станешь подручным сатаны как при жизни на земле, так и после смерти. Тебя постигнет величайшее унижение, и ты падешь очень низко. Этими словами возлюбленный Аллаха Ибрахим пытался обратить своего отца в истинную веру. Он действовал последовательно: начал с простого и постепенно перешел к более сложному. Он сказал своему отцу, что у него есть знания, которые обязывают его последовать его путем. Он объяснил ему, что если он встанет на его путь, то сделает правильный выбор и окажется на прямом пути. Затем он призвал его отречься от поклонения сатане и разъяснил ему о вредных последствиях этого поклонения. Затем он предупредил его, что если он не отречется от своих воззрений, то будет обречен на наказание и гнев Аллаха и станет поборником сатаны. Однако проповеди святого пророка не принесли никакой пользы его несчастному отцу, и он ответил так, как только мог ответить невежественный язычник.