Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 40
Maryam
40
19:40
انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ٤٠
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤٠
إِنَّا
ﱎ
نَحۡنُ
ﱏ
نَرِثُ
ﱐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱑ
وَمَنۡ
ﱒ
عَلَيۡهَا
ﱓ
وَإِلَيۡنَا
ﱔ
يُرۡجَعُونَ
ﱕ
٤٠
ﱖ
C’est Nous, en vérité, qui hériterons la Terre et tout ce qui s’y trouve, et c’est à Nous qu’ils seront ramenés.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.