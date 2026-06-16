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Maryam
32
19:32
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
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et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent ni malheureux.
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Al-Sa'di
Аллах заповедал мне хорошо относиться к моей матери и заботиться о ней самым совершенным образом, и я буду исправно выполнять свои обязанности перед ней, потому что она является славной и достойной женщиной и потому что она - моя мать. Я перед ней в большом долгу за то, что она привела меня на свет и сделала для меня многое другое. Аллах не сделал меня одним из тех, кто надменно отказывается от поклонения Аллаху и высокомерно относится к Его творениям. Аллах также не сделал меня одним из тех, кто не видит счастья ни при жизни на земле, ни после смерти. Напротив, Аллах сделал меня покорным рабом, который смиряется и унижается перед своим Господом и не превозносится над Его рабами. Он сделал меня и моих последователей счастливыми как в этой жизни, так и после смерти. А после перечисления своих безупречных и достохвальных качеств он сказал: