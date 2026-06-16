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Maryam
28
19:28
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
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"Soeur de Aaron (Harûn) , ton père n’était pas un homme de mal et ta mère n’était pas une prostituée."
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Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰۤأُخۡتَ هَـٰرُونَ﴾ هُوَ رَجُل صَالِح أَيْ يَا شَبِيهَته فِي الْعِفَّة ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءࣲ﴾ أَيْ زَانِيًا ﴿وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِیࣰّا ٢٨﴾ أَيْ زَانِيَة فَمِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الولد