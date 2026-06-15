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Maryam
27
19:27
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
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Alors, elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : "Ô Marie ! Tu as fait une chose monstrueuse !
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 19:26 à 19:27
Ешь финики, пей воду из ручья и радуйся появлению на свет Исы. Это откровение свидетельствует о том, что она была избавлена от болей при рождении ребенка и нашла еду и питье. Однако она еще не знала, что скажут люди, и поэтому ангел повелел ей при встрече с людьми знаками дать им понять, что она дала обет хранить молчание. Он запретил ей разговаривать с людьми для того, чтобы избавить ее от их слов и речей. Обет хранить молчание в то время был одним из обрядов поклонения, и соплеменники Марьям знали об этом. Аллах не повелел ей оправдываться перед людьми, потому что они все равно бы не поверили ее словам. Любые оправдания в ее положении были бы бессмысленными. Но если бы слова в ее оправдание были произнесены ребенком в колыбели, то они стали бы величайшим свидетельством ее невинности. Если незамужняя женщина принесет людям ребенка и заявит, что у этого ребенка нет отца, то люди не поверят ей даже в том случае, если правдивость ее слов будет подтверждена несколькими свидетелями. И поэтому доказательством невинности Марьям должно было стать удивительное чудо, которое бы не уступало по своей значимости чудесному рождению ее ребенка. И этим чудом стало то, что Иса заговорил, будучи еще младенцем.