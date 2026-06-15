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Maryam
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
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Et mentionne, dans le Livre (le Coran), Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l’Orient.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
لما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة، انتقل منها إلى ما هو أعجب منها،
تدريجا من الأدنى إلى الأعلى فقال:
{ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ْ}
الكريم
{ مَرْيَمَ ْ}
عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها، أن تذكر في الكتاب العظيم، الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر، وأفضل الثناء، جزاء لعملها الفاضل، وسعيها الكامل،
أي:
واذكر في الكتاب مريم، في حالها الحسنة، حين
{ انْتَبَذَتْ ْ}
أي: تباعدت عن أهلها
{ مَكَانًا شَرْقِيًّا ْ}
أي: مما يلي الشرق عنهم.