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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 14
Maryam
14
19:14
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤
وَبَرَّۢا
ﱒ
بِوَٰلِدَيۡهِ
ﱓ
وَلَمۡ
ﱔ
يَكُن
ﱕ
جَبَّارًا
ﱖ
عَصِيّٗا
ﱗ
١٤
ﱘ
et dévoué envers ses père et mère; et ne fut ni violent ni désobéissant.
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Tafsir Fathul Majid
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