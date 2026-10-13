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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 13
Maryam
13
19:13
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣
وَحَنَانٗا
ﱊ
مِّن
ﱋ
لَّدُنَّا
ﱌ
وَزَكَوٰةٗۖ
ﱍﱎ
وَكَانَ
ﱏ
تَقِيّٗا
ﱐ
١٣
ﱑ
ainsi que la tendresse de Notre part et la pureté. Et il était pieux.
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Tafsir Fathul Majid
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