Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Maryam Ayah 11
Maryam
11
19:11
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ١١
فَخَرَجَ
ﲰ
عَلَىٰ
ﲱ
قَوۡمِهِۦ
ﲲ
مِنَ
ﲳ
ٱلۡمِحۡرَابِ
ﲴ
فَأَوۡحَىٰٓ
ﲵ
إِلَيۡهِمۡ
ﲶ
أَن
ﲷ
سَبِّحُواْ
ﲸ
بُكۡرَةٗ
ﲹ
وَعَشِيّٗا
ﲺ
١١
ﲻ
Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple; puis il leur fit signe de prier matin et soir.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.