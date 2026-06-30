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Al-Fatiha
5
1:5
اياك نعبد واياك نستعين ٥
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥
إِيَّاكَ
نَعۡبُدُ
وَإِيَّاكَ
نَسۡتَعِينُ
٥
C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আমরা শুধু আপনারই ‘ইবাদাত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি,