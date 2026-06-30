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Al-Fatiha
1
1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
١
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ بِسْمِ اللَّهِ }
أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى, لأن لفظ
{ اسم }
مفرد مضاف, فيعم جميع الأسماء
[الحسنى]
.
{ اللَّهِ }
هو المألوه المعبود, المستحق لإفراده بالعبادة, لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال.
{ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }
اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء, وعمت كل حي, وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة, ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها, الإيمان بأسماء الله وصفاته, وأحكام الصفات. فيؤمنون مثلا, بأنه رحمن رحيم, ذو الرحمة التي اتصف بها, المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها, أثر من آثار رحمته, وهكذا في سائر الأسماء.
يقال في العليم:
إنه عليم ذو علم, يعلم
[به]
كل شيء, قدير, ذو قدرة يقدر على كل شيء.