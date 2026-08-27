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Tafsir: Al-Insan 76:4
Al-Insan
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
أَعۡتَدۡنَا
لِلۡكَٰفِرِينَ
سَلَٰسِلَاْ
وَأَغۡلَٰلٗا
وَسَعِيرًا
٤
Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente.
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Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 76:4 à 76:5
Camphor—a sweet smelling herb.