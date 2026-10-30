Аллах отправил к человечеству посланников, ниспослал Писания и указал на путь, ведущий к Нему. Он разъяснил этот путь, вдохновил людей следовать по нему и сообщил, что ожидает их в конце этого пути. Он также поведал о дороге, ведущей к погибели, предостерег от нее и сообщил о том, что постигает тех, кто следует по ней. Так Аллах испытывает людей, среди которых есть благодарные рабы, которые выполняют возложенные на них обязанности, и неблагодарные неверующие. Аллах одарил их духовными и мирскими благами, а они отвергли эти блага, не уверовали в Него и последовали по дороге, ведущей к погибели.