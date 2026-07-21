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Al-Insan
24
76:24
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ٢٤
فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًۭا ٢٤
فَٱصۡبِرۡ
لِحُكۡمِ
رَبِّكَ
وَلَا
تُطِعۡ
مِنۡهُمۡ
ءَاثِمًا
أَوۡ
كَفُورٗا
٢٤
Endure donc ce que ton Seigneur a décrété, et n’obéis ni au pécheur, parmi eux, ni au grand mécréant.
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 76:24 à 76:25
Стойко переноси тяготы предопределения и не проявляй негодования. Исполняй повеления религии, и пусть ни какое препятствие не останавливает тебя. Не повинуйся тем, которые противятся воле Господа и желают помешать тебе. Среди таких людей есть грешники, которые совершают грехи и ослушаются Аллаха, а также неверующие. Поистине, покоряясь неверующим, грешникам и распутникам, ты непременно станешь ослушаться Аллаха, ибо они повелевают совершать только то, чего желают их порочные сердца.