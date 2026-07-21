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Al-Insan
22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
إِنَّ
هَٰذَا
كَانَ
لَكُمۡ
جَزَآءٗ
وَكَانَ
سَعۡيُكُم
مَّشۡكُورًا
٢٢
Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu.
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Al-Sa'di
Вы заслужили это своими деяниями и убедились в том, что даже за малые усилия Аллах воздает неисчислимыми благами. После упоминания о райской благодати Всевышний Аллах сказал: