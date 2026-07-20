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Al-Insan
12
76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزَىٰهُم
بِمَا
صَبَرُواْ
جَنَّةٗ
وَحَرِيرٗا
١٢
et les rétribuera pour ce qu’ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des [vêtements] de soie,
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Al-Sa'di
Они терпеливо исполняли повеления Господа и делали все, что было в их силах. Они также избегали грехов, стойко переносили тяготы предопределения и не роптали на свою судьбу. Тем самым они заслужили Райские сады, в которых собрана всякая благодать и которые избавлены от всего, что причиняет беспокойство и огорчение. Они будут облачены в шелковые убранства, и Всевышний Аллах особо отметил это, потому что внешний вид и одежда человека свидетельствуют о его благосостоянии.