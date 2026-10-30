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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Insan Ayah 1
Al-Insan
1
76:1
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ١
هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌۭ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًۭٔا مَّذْكُورًا ١
هَلۡ
ﲫ
أَتَىٰ
ﲬ
عَلَى
ﲭ
ٱلۡإِنسَٰنِ
ﲮ
حِينٞ
ﲯ
مِّنَ
ﲰ
ٱلدَّهۡرِ
ﲱ
لَمۡ
ﲲ
يَكُن
ﲳ
شَيۡـٔٗا
ﲴ
مَّذۡكُورًا
ﲵ
١
ﲶ
S’est-il écoulé pour l’homme un laps de temps durant lequel il n’était même pas une chose mentionnable ?
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