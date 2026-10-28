Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не проповедует среди вас то, что приходит ему на ум, а возвещает вам только то, что узнает из ниспосылаемого ему откровения. Он сам следует прямым путем и призывает к нему других. Эти аяты являются доказательством того, что высказывания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые дошли до нас в достоверных хадисах, являются частью божественного откровения. Об этом сказал Всевышний: «Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость» (4:113). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не допускал ошибок, когда рассказывал о Всевышнем Аллахе и обучал мусульман Его религии, поскольку он не говорил по прихоти своей, а лишь повторял внушенное ему откровение.