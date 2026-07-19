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An-Najm
24
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤
أَمۡ
لِلۡإِنسَٰنِ
مَا
تَمَنَّىٰ
٢٤
Ou bien l’homme aura-t-il tout ce qu’il désire ?
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 53:23 à 53:24
Любое воззрение и любое начинание, которое не подкрепляется ниспосланными Аллахом доказательствами, является ошибочным и порочным и не может иметь отношения к религии. Однако многобожники не обращают внимания на доказательства, которые могут открыть им глаза на истину. Опираясь на свои жалкие познания и в угоду своим желаниям, они строят догадки, пытаясь оправдать многобожие и ересь. До них дошла истина, однако многочисленные догадки и предположения мешают им встать на прямой путь. Аллах разъяснил им единобожие, пророчество и все остальные вопросы, в познании которых нуждаются Его рабы. Он разъяснил все это самым простым и самым убедительным образом, обосновав истинность своих наставлений неопровержимыми доводами и доказательствами, которые обязывают каждого разумного человека уверовать и последовать прямым путем. Воистину, после такого разъяснения и стольких доказательств ни у одного человека не может быть оправдания неверию и заблуждению. Поэтому многобожников, которые не желают отказываться от своих лживых теорий и предположений, ожидают вечные муки и бесконечные страдания. Их упрямство и неуступчивость в таком положении - это величайшая глупость и чудовищная несправедливость. Однако все это не мешает многобожникам любоваться собой и строить мечты. Тем не менее, их лживым мечтам и надеждам не суждено сбыться, и поэтому далее Всевышний сказал: