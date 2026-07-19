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An-Najm
19
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
أَفَرَءَيۡتُمُ
ٱللَّٰتَ
وَٱلۡعُزَّىٰ
١٩
Que vous en semble [des divinités] Lât et Al 'Uzzâ,
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العربية
Tafsir Muyassar
أفرأيتم -أيها المشركون-
هذه الآلهة التي تعبدونها:
اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت أو ضرَّت حتى تكون شركاء لله؟