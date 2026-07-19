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An-Najm
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِندَهَا
جَنَّةُ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
١٥
près d’elle se trouve le jardin du refuge (de Maawâ) :
1
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥)
] وە لەوێش بەهەشت هەیە كە شوێنی مانەوەی باوەڕدارانە .