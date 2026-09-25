Собратьями грешников, которые пытаются опровергнуть истину, являются дьяволы. Всевышний сказал: «Разве ты не видишь, что Мы послали к неверующим дьяволов, чтобы те подстрекали их?» (19:83). Эти собратья и толкают нечестивцев на неповиновение Господу миров. Они представляют им в прекрасном свете их грядущее и прошлое. Мирские блага и прелести со всех сторон окружают людей, и дьяволы побуждают грешников наслаждаться теми из них, что запретил Аллах. Они искушают людей этими благами, и те не могут устоять перед искушением и начинают ослушаться Аллаха, в результате чего встают на путь вражды с Аллахом и Его посланником. Кроме того, дьяволы заставляют людей забыть о Последней жизни, так что им она начинает казаться чрезвычайно далекой. Порой это доходит до того, что некоторые из них начинают сомневаться в том, что она существует. Постепенно страх перед Аллахом покидает их сердца, и они погрязают в неверии, ереси и прочих грехах. Аллах позволяет дьяволам сбивать с пути неверующих за то, что те отворачиваются от Аллаха и Его знамений и отрицают истину. Всевышний сказал: «К тем, кто отвращается от поминания Милостивого (или кто слеп к поминанию Милостивого), Мы приставим дьявола, и он станет его товарищем. Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путем» (43:36–37). Предопределенное Аллахом непременно сбудется, и их неминуемо постигнет наказание, которое ранее уже постигло многих джиннов и людей, которые не веровали в Аллаха. Они оказались в числе потерпевших урон, потому что потеряли веру и погубили свою Последнюю жизнь. Всякий, кто потерпел урон, непременно будет наказан, унижен и несчастен! Далее Всевышний Аллах сообщил о том, как неверующие отворачиваются от Корана и что они говорят друг другу.