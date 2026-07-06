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As-Saffat
171
37:171
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ١٧١
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١
وَلَقَدۡ
سَبَقَتۡ
كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
١٧١
En effet, Notre Parole a déjà été donnée à Nos serviteurs, les Messagers,
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا﴾ بِالنَّصْرِ ﴿لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِینَ ١٧١﴾ وَهِيَ لَأَغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي