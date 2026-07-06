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As-Saffat
170
37:170
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
فَكَفَرُواْ
بِهِۦۖ
فَسَوۡفَ
يَعۡلَمُونَ
١٧٠
Ils y ont mécru et ils sauront bientôt.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وهم كَذَبَة في ذلك، فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به، فعلم أنهم متمردون على الحق
{ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ }
العذاب حين يقع بهم، ولا يحسبوا أيضا أنهم في الدنيا غالبون.