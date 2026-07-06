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As-Saffat
165
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلصَّآفُّونَ
١٦٥
nous sommes certes, les rangés en rangs ;
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na sisi ndio tunaosimama kwa kujipanga kwa safu katika kumuabudu Mwenyezi Mungu na kumtii.