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As-Saffat
164
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
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Il n’y en a pas un, parmi nous, qui n’ait une place connue ;
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Tafseer Jalalayn
قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَا مِنَّاۤ﴾ مَعْشَر الْمَلَائِكَة أَحَد ﴿إِلَّا لَهُۥ مَقَامࣱ مَّعۡلُومࣱ ١٦٤﴾ فِي السَّمَاوَات يَعْبُد اللَّه فِيهِ لَا يَتَجَاوَزهُ