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As-Saffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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En vérité, vous et tout ce que vous adorez,
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 37:160 à 37:162
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.