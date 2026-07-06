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As-Saffat
159
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩
سُبۡحَٰنَ
ٱللَّهِ
عَمَّا
يَصِفُونَ
١٥٩
Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu’ils décrivent !
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Tafseer Jalalayn
﴿سُبۡحَـٰنَ ٱللَّهِ﴾ تَنْزِيهًا لَهُ ﴿عَمَّا یَصِفُونَ ١٥٩﴾ بِأَنَّ لله ولدا