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As-Saffat
156
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ لَكُمۡ سُلۡطَـٰنࣱ مُّبِینࣱ ١٥٦﴾ حُجَّة وَاضِحَة أَنَّ لله ولدا