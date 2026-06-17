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As-Saffat
15
37:15
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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et disent : "Ceci n’est que magie évidente.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na wanasema, «Halikuwa hili ulilotuletea isipokuwa ni uchawi uliojitokeza waziwazi.